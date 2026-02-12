Шалена підтримка Гераскевича: як Україна та світ реагують на свавільне рішення МОК

Український скелетоніст Владислав Гераскевич став головним ньюзмейкером зимових Олімпійських ігор-2026. Українець став жертвою ганебного рішення з боку МОК.

Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Гераскевича від змагань на Іграх. Причиною став "шолом пам'яті", який Владислав вдягав на своїх виступах, повідомляє 24 Канал.

Що українці пишуть про Гераскевича?

На ньому зображені фото 24-х спортсменів, які загинули через війну Росії проти України. Таке рішення з боку комітету обурило українців, які публічно розкритикували організацію.

До прикладу, відомий шоумен Євген Янович запропонував іншим скелетоністам бойкотувати виступ на Олімпіаді. Проте цього не сталось, адже заїзд вже пройшов.

У мене чогось думка про те, що всі скелетоністи просто мають не вийти на старт. Але це якийсь фантастичний світ, де існує солідарність. Це найважливіший старт для спортсмена за чотири роки. Він був готовий на 1000%. В тренуваннях Влад показував результати, що претендували на подіум. Але він відмовився від шансу здобути медаль, аби зберегти свою позицію. Це дорожче за медалі,

– написав Євген.

Інші відомі українські публічні люди також не залишились осторонь дій з боку МОК. Люди активно критикують організацію та дякують Гераскевичу за патріотичну позицію.

Віталій Волочай (коментатор) : "Дискримінація і тиск на українських спортсменів продовжується у всіх видах спорту".

: "Дискримінація і тиск на українських спортсменів продовжується у всіх видах спорту". Андрій Садовий (мер Львова) : "Сумне і ганебне рішення олімпійського комітету. Памʼять не є порушенням! Повага Владиславу Гераскевичу! Дякуємо".

: "Сумне і ганебне рішення олімпійського комітету. Памʼять не є порушенням! Повага Владиславу Гераскевичу! Дякуємо". Олександр Усик (боксер): "Я пишаюся тобою, Владиславе, за твою мужність і сміливість. Шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це данина пам’яті, а не порушення правил! Спорт не означає забуття. Справжня сила — це мати відвагу залишатися людиною навіть у найважчі часи.

Сергій Стаховський (тенісист) : "Не можна повісити цінник на гідність – повага Гераскевичу. Честь полеглим".

: "Не можна повісити цінник на гідність – повага Гераскевичу. Честь полеглим". Артем Дамницький (комік) : "Гераскевича все ж дискваліфікували. МОК – г***они. Хоча і до дискваліфікації ми це прекрасно знали. Влад, ти глиба і чемпіон наших сердець".

: "Гераскевича все ж дискваліфікували. МОК – г***они. Хоча і до дискваліфікації ми це прекрасно знали. Влад, ти глиба і чемпіон наших сердець". Ольга Харлан (фехтувальниця) : "Я знаю, як це – коли рішення приймаються не по совісті, коли ти відчуваєш безсилля, але все одно маєш тримати голову високо. І саме тому твоя сміливість говорити вголос має величезне значення. Неймовірно боляче від таких рішень. Памʼять – це не політична позиція. Це людяність. Це повага до тих, хто заплатив найвищу ціну. Ми з тобою".

: "Я знаю, як це – коли рішення приймаються не по совісті, коли ти відчуваєш безсилля, але все одно маєш тримати голову високо. І саме тому твоя сміливість говорити вголос має величезне значення. Неймовірно боляче від таких рішень. Памʼять – це не політична позиція. Це людяність. Це повага до тих, хто заплатив найвищу ціну. Ми з тобою". Роман Бебех (коментатор) : "МОК – комерсанти, а ми їм про справедливість, солідарність. А їм би монетизувати Олімпіаду. Світ несправедливий. Але це не означає, що нам треба відступати. Для мене позиція Гераскевича крутіша за олімпійську медаль".

: "МОК – комерсанти, а ми їм про справедливість, солідарність. А їм би монетизувати Олімпіаду. Світ несправедливий. Але це не означає, що нам треба відступати. Для мене позиція Гераскевича крутіша за олімпійську медаль". Катерина Коцар (фристайлістка) : "Я думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти, що таке сучасний МОК і як він паплюжить саму сутність та ідею Олімпійського руху. Владиславе, для всього світу переможець, навіть не вийшовши на старт".

: "Я думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти, що таке сучасний МОК і як він паплюжить саму сутність та ідею Олімпійського руху. Владиславе, для всього світу переможець, навіть не вийшовши на старт". Максим Луцюк (подолог): "МОК – цинічні х**йди. Влад – переможець поза всіма сумнівами".

Реакція українців на дискваліфікацію Гераскевича:

Також красномовною висявилась українська метальниця молоту Ірина Климець. Дівчина не стримувала своїх емоцій від ганебного рішення МОК.

Дискваліфікація!!!! За що???? Чому іншим спортсменам з прапорами вбивць на шоломі можна виступати, а нашому незламному українцю – дискваліфікація! За що, за пам’ять!? За вдячність колегам, які віддали своє життя аби ми могли брати участь в Олімпійських іграх? Владе, ми тобі дякуємо за чітку й сильну позицію! Ми з тобою,

– пише Климець.

Як реагують інші скелетоністи?

При цьому тему бану Владислава не залишили осторонь й інші спортсмени, в тому числі його конкуренти. До прикладу, висловився британський скелетоніст Метт Вестон.

Це цікава ситуація. Мені шкода, що він не зміг виступити, але я не дуже хочу коментувати політичне підґрунтя цього. Просто прикро, що він втратив шанс позмагатися на Олімпіаді. Він неймовірний скелетоніст. Дуже-дуже сильний, технічний, дуже плавний. Єдине, де я можу його обіграти, – це стартовий розгін. Думаю, він міг би тут виступити дуже успішно. Тож це ще одна причина, чому мені особливо шкода його як людин,

– заявив Вестон.

Саме британець став переможцем на Олімпіаді-2026 у першому та другому заїздах. Інші скелетоністи також висловились щодо відсторонення українця.

Крістофер Гротер (німецький скелетоніст) : "Йому справді важко. Я не можу сказати "так" чи "ні" щодо цієї ситуації, але думаю, що йому справді важко, бо я спортсмен, він спортсмен, і він також роками готувався до цього моменту, а потім не може кататися. Це важко".

: "Йому справді важко. Я не можу сказати "так" чи "ні" щодо цієї ситуації, але думаю, що йому справді важко, бо я спортсмен, він спортсмен, і він також роками готувався до цього моменту, а потім не може кататися. Це важко". Люка Дефає (французький скелетоніст) : "Я бачив це в газетах і соцмережах протягом усього тижня. Влад не дуже багато говорить про це з нами. Він тримається окремо і не втручається в наші справи. Він не просить підтримки, залишається на своєму боці й не відволікає нас. Мені його шкода, але я не знаю всіх правил. Мені дуже прикро, що він не зміг вийти на старт, бо мав хороший потенціал для медалі".

: "Я бачив це в газетах і соцмережах протягом усього тижня. Влад не дуже багато говорить про це з нами. Він тримається окремо і не втручається в наші справи. Він не просить підтримки, залишається на своєму боці й не відволікає нас. Мені його шкода, але я не знаю всіх правил. Мені дуже прикро, що він не зміг вийти на старт, бо мав хороший потенціал для медалі". Расмус Йоханссен (данський скелетоніст) : "Мені сказали, що його дискваліфікували. Я взяв для себе секунд 30, щоб перевести подих і подумати про Влада та про Україну. Він мій хороший друг. Я вважаю, що українці не просили того становища, у яке їх поставили. Він намагався зробити маленький жест і представити молодих людей, які загинули надто рано, навіть не коментуючи політику".

: "Мені сказали, що його дискваліфікували. Я взяв для себе секунд 30, щоб перевести подих і подумати про Влада та про Україну. Він мій хороший друг. Я вважаю, що українці не просили того становища, у яке їх поставили. Він намагався зробити маленький жест і представити молодих людей, які загинули надто рано, навіть не коментуючи політику". Джаред Фаєрстоун (ізраїльський скелетоніст) : "Я дуже поважаю Влада і щиро ним захоплююся. Я вважаю, що він людина з сильними цінностями, і це справді вражає. Як особистість я дуже-дуже його поважаю.Моє послання українському народу – ніколи не здаватися. Усе можливе".

: "Я дуже поважаю Влада і щиро ним захоплююся. Я вважаю, що він людина з сильними цінностями, і це справді вражає. Як особистість я дуже-дуже його поважаю.Моє послання українському народу – ніколи не здаватися. Усе можливе". Даніель Берфут (американський скелетоніст): "Він відстоює те, у що вірить. Ми бачимо це з року в рік. Тож коли я почув, що він все одно буде випробовувати шолом, я подумав, що він каже правду і він не відступить у день змагань. Це сумно. Він один з найкращих скелетоністів у світі і, очевидно, вважав, що це важливіше, ніж скелетон. Незважаючи на все це, він залишається собою".

Зазначимо, що МОК пізніше повернув Гераскевичу акредитацію на Олімпіаду. Владислав зможе продовжувати представляти Україну, але до змагань він не буде повернутий.

Раніше президентка МОК Кірсті Ковентрі вже прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді. Нагадаємо, що Владислав став одним з двох прапороносців України на церемонії відкриття Ігор.