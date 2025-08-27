Легендарний Андрій Шевченко зумів побудувати не тільки феєричну кар'єру, а ще і став прекрасним сім'янином. У шлюбі із Крістен Пазік у нього народилось багато дітей.

Андрій Шевченко – культова постать для українського футболу. Уродженець Київщини прославляв Україну в якості гравця, а пізніше приносив користь країні вже в якості тренера, повідомляє 24 Канал.

Скільки дітей у Андрія Шевченка?

Зараз же Андрій Миколайович пішов у політично-адміністративну сферу та очолив Українську асоціацію футболу. Недивно, що до особистого життя Шевченка завжди була прикута особлива увага.

На відміну від багатьох футболістів, яким слава та великі гроші дозволяють пуститися берега, Андрій є однолюбом. Ще у 2000 році він познайомився у Мілані із американською моделлю польського походження Крістен Пазік.

Через чотири роки пара офіційно оформила шлюб, який тримається і донині. При цьому Крістен народила Шевченку аж чотирьох дітей. Що цікаво, всі – хлопчики.

Що відомо про Джордана Шевченка?

Джордан є найстаршим з них. Хлопець з'явився на світ 29 жовтня 2004 року в Мілані, тож зараз йому 20 років. Хрещеним хлопця є вже покійний скандальний політик Сільвіо Берлусконі, який довгий час володів Міланом.



Джордан Шевченко разом із батьками / фото з інстаграму Крістен Пазік

Шевченко-джуніор навчався у англійському King's College School у Вімблдоні, а пізніше отримав запрошення до Єльського університету. З того часу Джордан живе саме в США. Хлопець вивчає українську мову, історію України та допомагає благодійними ініціативами батьківщині тата.

Що відомо про Крістіана Шевченка?

Крістіан є найбільш відомим сином Шевченка для любителів футболу, нині йому 18. Він народився 10 листопада 2006 року в Лондоні. Він наразі єдиний із дітей Андрія Миколайовича, який пішов шляхом батька.

Хлопця віддали в академію Челсі, де він займався з 2020 по 2022 роки. Через рік, у 2023-му, Крістіан підписав професійний контракт із Вотфордом. Наразі виступав за команди U-18 та U-21.



Батьки вітають Крістіана Шевченка із днем народження / фото з інстаграму Крістен Пазік

На початку 2024-го Шевченко-молодший отримав паспорт громадянина України. Його одразу викликали до юнацької збірної, яка пізніше взяла участь у чемпіонаті Європи U-19.

Там "синьо-жовті" дістались півфіналу. Крістіан же виступає на позиції вінгера або центрфорварда, але основним у збірній ще не став. В одному із інтерв'ю хлопець зазначив, що планує і надалі виступати за збірну України.

Що відомо про Олександра Шевченка?

Олександр отримав, мабуть, найбільш звичне ім'я для пересічного українця. Хлопчик народився одразу після Євро-2012 та завершення кар'єри його батька, а саме – 1 жовтня 2012 року.



Про Олександра Шевченка відомо небагато / фото з інстаграму Крістен Пазік

Нині йому 12 років і поки що широкому загалу відомо про нього небагато. Олександр – активний та спортивний хлопець. Він любить проводити час у парку атракціонів, грати в ігри, катається на конях та полюбляє плавання.

Що відомо про Райдера-Габріеля Шевченка?

А от Райдер-Габріель – це доволі незвичне ім'я не тільки для України, а і загалом у світі. Наймолодший із синів легенди українського футболу з'явився на світ 6 квітня 2014 року.



Райдер-Габріель є наймолодшим із синів Шевченка / фото Крістен Пазік

Хлопцю цього року виповнилось 11 і про нього відомо також небагато. Лише видно на фото, що Райдеру цікавий гольф, який є другим хобі Андрія Миколайовича. Шевченко кілька разів робив пости до дня народження сина і на них він грав саме у цю гру з батьком.