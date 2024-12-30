Дівчина гравця збірної України активно займається соціальними мережами та публікує кадри з життя. За інстаграмом дівчини слідкує близько 30 тисяч підписників.

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Результати пластичної операції

У своєму інстаграмі Єлизавета поділилась результатом успішної операції на грудях, повідомляє 24 канал.

Кохана Максима Таловєрова постала перед камерою у тендітній обтислій сукні, що добре підкреслює її "нові" форми. Дівчина вражена результатами пластичної операції.

Чому я не зробила цього раніше?,

– написала Єлизавета.

Зазначимо, що Максим Таловєров наразі виступає за ЛАСК з австрійської Бундесліги. Український захисник у поточній кампанії зіграв у 12 матчах за свій клуб, але результативними діями не відзначався.