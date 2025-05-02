Дівчина українського футболіста на власній сторінці в інстаграмі опублікувала нові світлини. Розкішна Дар'я вразила публіку гарячою фотосесією, повідомляє 24 канал.
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Палка Дар'я Зотова
Кохана Миколи Кухаревича взяла участь у вогняній фотосесії. Для свого образу Дар'я обрала звичайні, але стильні джинси та білу блузку з довгими руками, що чудово підкреслює її струнку фігуру та виразні форми.
Дівчина гравця Хіберніана залишила підпис під дописом з ефектними світлинами, які "зірвуть голову".
Тому що в чиїхось очах ти завжди будеш витвором мистецтва,
– написала Дар'я.
Дар'я Зотова опублікувала гарячі світлини / Фото з інстаграму моделі
Нагадаємо, що Дар'я Зотова є професійною моделлю та співпрацює з багатьма відомими брендами таким, як Guess. Соціальні мережі дівчини налічують близько 33 тисяч підписників.