Зваблива дівчина українського футболіста вразила публіку вогняними фото

Дар'я Зотова активно веде соціальні мережі та часто ділиться ефектним контентом. Кохана Миколи Кухаревича, який грає за шотландський Хіберніан, знову підкорила серця шанувальників.

Дівчина українського футболіста на власній сторінці в інстаграмі опублікувала нові світлини. Розкішна Дар'я вразила публіку гарячою фотосесією, повідомляє 24 канал.

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Палка Дар'я Зотова

Кохана Миколи Кухаревича взяла участь у вогняній фотосесії. Для свого образу Дар'я обрала звичайні, але стильні джинси та білу блузку з довгими руками, що чудово підкреслює її струнку фігуру та виразні форми.

Дівчина гравця Хіберніана залишила підпис під дописом з ефектними світлинами, які "зірвуть голову".

Тому що в чиїхось очах ти завжди будеш витвором мистецтва,

– написала Дар'я.

Дар'я Зотова опублікувала гарячі світлини / Фото з інстаграму моделі

Нагадаємо, що Дар'я Зотова є професійною моделлю та співпрацює з багатьма відомими брендами таким, як Guess. Соціальні мережі дівчини налічують близько 33 тисяч підписників.