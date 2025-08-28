Дівчина футболіста "біло-синіх" у своєму інстаграмі поділилась пікантними світлинами, продемонструвавши свою красу. Даша Квіткова влаштувала справжній підпал новими фото, повідомляє 24 канал.

Зваблива Даша Квіткова

Кохана Володимира Бражка з Динамо опублікувала гарячі фото у сміливому образі. Зваблива Даша Квіткова похизувалась ідеальною фігурою у розкішній та стильній сукні.

Фото дівчини вийшли максимально спокусливими та привернули увагу фанатів у соціальних мережах. Мокре волосся та загадковий погляд зробили світлини Даші ще більш атомсферними.

Квіткова поділилась гарячими світлинами / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що зіркові Володимир Бражко та Даша Квіткова певний час приховували стосунки. Пара офіційно оприлюднила відносини у липні 2025 року, коли футболіст привітав кохану з днем народження.

