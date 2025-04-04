Збірній Україні зарахували технічну поразку за пропуск матчу

Дівоча збірна України з футболу отримала технічну поразку. Це сталося через пропуск першого матчу елітраунду відбору на Євро.

У середу, 2 квітня, збірна України U19 мала провести перший матч проти Австрії в елітраунді відбору на дівоче Євро.Причиною цього стала проблема з несвоєчасним отриманням віз для футболісток команди, щоб приїхати в Англію на гру.

Читайте також Титулований клуб з УПЛ хоче підписати українського легіонера

Україна отримала технічну поразку

В УАФ звернулися до УЄФА з проханням щодо відкладення зустрічі на один день, однак європейська конфедерація футболу відмовила, пише 24 канал з посиланням на Суспільне Спорт.

УЄФА покарав Україну технічною поразкою з рахунком 0:3. Технічна поразка 0:3 України означає, що вона займатиме третє місце в групі відбору на дівоче Євро.

Відзначимо, що "синьо-жовті" матимуть ще два поєдинки для покращення становища в групі та боротьби за вихід на континентальну першість. Наступні матчі відбудуться 5 та 8 квітня проти Бельгії та Англії.