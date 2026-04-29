180 квартир у Мадриді: тренер Атлетіко Дієго Сімоне виявився магнатом нерухомості

Мадридський Атлетіко цього сезону кинув усі сили на здобуття трофея Ліги чемпіонів. Невідомо, чи вдасться "матрацникам" зрештою тріумфувати у єврокубку, але точно зрозуміло, що їхній коуч Дієго Сімеоне має забезпечене майбутнє.

Окрім футбольної діяльності, аргентинець виявився справжнім королем ринку нерухомості в іспанській столиці. Разом з дружиною йому належить неймовірна кількість апартаментів – 180, як пише El Espanol.

Скільки Сімеоне витратив на те, щоб бути власником 180 квартир?

Експерти порахували, що на створення мережі орендного житла Сімеоне разом із дружиною Карлою Перейрою витратив близько 20 мільйонів євро.

Його фірма Carpersim LM при цьому офіційно заявляє про активи на суму вдвічі більшу – 40 мільйонів в єдиній європейській валюті. З них майже 14 визначено як інвестиції у нерухомість.

Здавати житло подружжя вирішило через платформу MyLocation. Стратегія полягає в тому, щоб купувати квартири у вигідних локаціях, найчастіше середмісті, які потребують оновлення. Після ремонту апартаменти виводять на ринок. Клієнтами Сімеоне є студенти, менеджери та туристи, які мають середній або високий рівень доходу.

Масштабні вкладення у бізнес потребують часу на те, щоб окупитися. Фірма Carpersim LM подала звітність за 2024 рік, у якій зазначений прибуток від оренди у 330 тисяч євро. Ймовірно, це свідчить про те, що далеко не всі зі 180 квартир знаходять своїх мешканців упродовж всього року.

Що Сімеоне отримує від футболу?

Дієго Сімеоне, як зазначає статистичний портал Transfermarkt, є тренером з рекордною лояльністю у сучасному футболі. Він очолює Атлетіко Мадрид безперервно з 23 грудня 2011 року – практично 15 сезонів.

За цей час він двічі приводив команду до чемпіонства в Іспанії, двічі вигравав Лігу Європи і Суперкубок УЄФА і двічі виводив "матрацників" до фіналу Ліги чемпіонів, але обидва рази програвав мадридському Реалу.

Як пише DailyMail, Сімеоне є найбільш високооплачуваним футбольним тренером планети. Попри нестабільність досягнень, боси Атлетіко платять аргентинцю шалені 34 мільйони євро на рік.

29 квітня Атлетіко зіграє перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти лондонського Арсеналу. Як "матрацники", так і "каноніри" ніколи в історії не вигравали найпрестижніший єврокубок.