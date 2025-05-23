Головний тренер Атлетіко був свідком вбивства Портнова
- Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне та його дружина були свідками вбивства ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова в Мадриді.
- Поліція проводить розслідування щодо вбивства, яке сталося біля школи, де навчаються діти Сімеоне.
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне та його дружина Карла Перейра стали свідками вбивства ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова. Пара розповіла про неприємний інцидент.
У Мадриді біля однієї зі шкіл 21 травня вбили колишнього радника Андрія Портнова. Експосадовця застрелили з вогнепальної зброї.
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Цікаві факти вбивства Портнова
У школі, біля якої застрелили колишнього функціонера, навчаються діти Дієго Сімеоне – Франческа і Валентіна, пише 24 канал з посиланням на El Espanol.
Пізніше дружина тренера розповіла про неприємний інцидент.
Це був дуже важкий час для всіх. Я прошу великої поваги до сімей, які постраждали. Правда в тому, що для нас важливо піклуватися про дітей та захищати їх,
– заявила Карла Перейра.
Відзначимо, що наразі поліція проводить розслідування щодо вбивства Андрія Портнова.