Головний тренер Атлетіко був свідком вбивства Портнова

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне та його дружина Карла Перейра стали свідками вбивства ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова. Пара розповіла про неприємний інцидент.

У Мадриді біля однієї зі шкіл 21 травня вбили колишнього радника Андрія Портнова. Експосадовця застрелили з вогнепальної зброї.

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Цікаві факти вбивства Портнова

У школі, біля якої застрелили колишнього функціонера, навчаються діти Дієго Сімеоне – Франческа і Валентіна, пише 24 канал з посиланням на El Espanol.

Пізніше дружина тренера розповіла про неприємний інцидент.

Це був дуже важкий час для всіх. Я прошу великої поваги до сімей, які постраждали. Правда в тому, що для нас важливо піклуватися про дітей та захищати їх,

– заявила Карла Перейра.

Відзначимо, що наразі поліція проводить розслідування щодо вбивства Андрія Портнова.