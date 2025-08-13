У саудівському Ер-Ріяді відбувся четвертий етап престижного турніру Гран-прі WBC. За вихід до півфіналу боролися чотири представники України.

У 1/4 фіналу боксерського Гран-прі WBC в Ер-Ріяді українець Дмитро Рибалко зустрівся на рингу з канадцем Дереком Померлоу. Поєдинок відбувся у ліміті середньої ваги, пише 24 Канал.

Як нокаутували українця на турнірі в Ер-Ріяді?

На жаль, конкурентного поєдинку не вийшло. Канадець переважав українського боксера. Померлоу діяв активно та впевнено, а Рибалко переважно захищався.

У другому раунді канадець відправив українського боксера у нокдаун. Рефері прийняв рішення завершити бій. Перемогу технічним нокаутом здобув Дерек Померлоу.

Зазначимо, що у першому колі Гран-прі в Ер-Ріяді Дмитро Рибалко переміг Джута Гранта, а у 1/8 фіналу здолав Мухаммада Ісаа з Йорданії. Поразка від Померлоу стала першою у професійній кар'єрі Рибалка.

Щодо решти українських боксерів, то припинили свої виступи Цотне Рогава та Петро Фролов. Натомість до півфіналу вийшов Данило Лозан, який переміг казахстанця Санаталі Толтаєва.

