В саудовском Эр-Рияде состоялся четвертый этап престижного турнира Гран-при WBC. За выход в полуфинал боролись четыре представителя Украины.

В 1/4 финала боксерского Гран-при WBC в Эр-Рияде украинец Дмитрий Рыбалко встретился на ринге с канадцем Дереком Померлоу. Поединок состоялся в лимите среднего веса, пишет 24 Канал.

Как нокаутировали украинца на турнире в Эр-Рияде?

К сожалению, конкурентного поединка не получилось. Канадец преобладал над украинским боксером. Померлоу действовал активно и уверенно, а Рыбалко преимущественно защищался.

Во втором раунде канадец отправил украинского боксера в нокдаун. Рефери принял решение завершить бой. Победу техническим нокаутом одержал Дерек Померлоу.

Видео жесткого нокаута

Отметим, что в первом круге Гран-при в Эр-Рияде Дмитрий Рыбалко победил Джута Гранта, а в 1/8 финала одолел Мухаммада Исаа из Иордании. Поражение от Померлоу стало первым в профессиональной карьере Рыбалко.

Что касается остальных украинских боксеров, то прекратили свои выступления Цотне Рогава и Петр Фролов. Зато в полуфинал вышел Даниил Лозан, который победил казахстанца Санатали Толтаева.

Ранее сообщалось, как после турнира в Токио умерли два боксера, а еще один находится в коме.