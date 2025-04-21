Навіть не вмовляйте: російський чемпіон світу не захотів битися з Усиком

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик має безліч пропозицій від топ-боксерів світу щодо проведення поєдинків. Проте один ексабсолют не бажає виходити в ринг з українцем.

Зустріч двох колишніх абсолютних чемпіонів світу це завжди яскрава афіша для мегафайту. Тож у представника країни-агресорки Дмітрія Бівола, який іноді виступає під прапором Киргизстану, поцікавилися щодо бою проти Олександра Усика, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Бівол відповів, чи хотів би він побитися з Усиком

34-річний росіянин, який володіє титулами WBA, IBF та WBO у напівважкій ваговій категорії, не захотів зустрічатися з Усиком ані за правилами боксу, ані за правилами ММА. Свою відмову він аргументував різницею у вазі.

"Ні, не хотів би провести бій з ММА, мені це не особливо цікаво. Я боксер і поки що в, як його називають часто, попбоксі не зацікавлений, у нас поки що великий спорт.

Бій з Усиком? Ні, навряд чи, ми в різних вагових категоріях", – сказав Бівол.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року в Ер-Ріяді Бівол переміг свого співвітчизника Бетербієва у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі. Вечір боксу відвідав Олександр Усик, але він покинув зал перед поєдинком росіян.

Наразі команда Усика веде перемовини з представниками Дюбуа щодо організації реваншу. За інформацією інсайдерів, бій за абсолют може відбутися 12 липня 2025 року в Лондоні на "Вемблі".