Після початку повномасштабного вторгнення чимало юних українських спортсменів виїхали з рідної країни й наразі за кордоном намагаються побудувати кар'єру. Одним з таких є вихованець київського Динамо Дмитро Богданов.

Він з 2022 року живе в Німеччині. Напередодні перспективний нападник зробив важливий крок у кар'єрі, підписавши контракт з клубом Бундесліги Уніон Берлін, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу німецького клубу.

Що відомо про перехід Богданова?

18-річний форвард перейшов до "залізних" із Динамо Дрезден. Умови трансферу та термін угоди наразі невідомі.

Український футболіст буде тренуватися з основою Уніона. При цьому ігрову практику він отримуватиме у складі молодіжної команди U-19.

"Перехід до Уніона – це чудова можливість для мене. Я хочу максимально багато навчитися на тренуваннях із професійною командою та внести свої якості у гру команди U-19.

Для мене важливо покроково прогресувати та добре адаптуватися в Берліні. Я щодня працюватиму наполегливо, щоб розвиватися далі та виправдати довіру клубу", – сказав Богданов.

Довідка. Дмитро Богданов з липня 2022 року виступав за дрезденське Динамо. Він провів шість поєдинків у складі головної команди, в яких віддав один асист. Здебільшого нападник грав на рівні U-19, де забив 27 голів і віддав 7 результативних передач у 31 матчі.

Нагадаємо, що навесні ще один клуб Бундесліги підписав перший професійний контракт з українцем. Він після початку повномасштабного вторгнення був гравцем академії Вердера.