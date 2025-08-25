Український форвард оформив хет-трик у чемпіонаті Німеччини
- Український форвард Дмитро Богданов оформив хет-трик у матчі молодіжної ліги Німеччини, допомігши Уніон Берлін U-19 перемогти Хемніцер U-19 з рахунком 4:3.
- Після цього матчу Уніон U-19 піднявся на перше місце в турнірній таблиці з 12 очками у чотирьох матчах.
У неділю, 24 серпня, відбулися матчі четвертого туру молодіжної ліги Німеччини. В одному з них Уніон Берлін U-19 вдома приймав Хемніцер U-19.
У складі господарів уперше у стартовому складі вийшов український форвард Дмитро Богданов. Він провів неймовірну гру та став головним героєм зустрічі, повідомляє 24 Канал.
Як зіграв Богданов?
18-річний нападник лише 13 серпня підписав контракт зі столичним клубом. Він без часу на розгойдування розпочав свій шлях у новій команді.
Вихованець київського Динамо влаштував гольове шоу, оформивши хет-трик. Ці голи виявилися дуже важливими не тільки для гравця, а й команди, яка врешті-решт здобула мінімальну перемогу з рахунком 4:3.
До слова. Після цього поєдинку Уніон U-19 піднявся на перше місце в турнірній таблиці. Берлінці мають в активі 12 очок у чотирьох матчах.
Нагадаємо, що напередодні дебютними голами в Італії на дорослому рівні відзначився інший вихованець київського Динамо Богдан Попов. Він оформив дубль у складі Емполі, який також приніс команді перемогу.