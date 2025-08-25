У неділю, 24 серпня, відбулися матчі четвертого туру молодіжної ліги Німеччини. В одному з них Уніон Берлін U-19 вдома приймав Хемніцер U-19.

У складі господарів уперше у стартовому складі вийшов український форвард Дмитро Богданов. Він провів неймовірну гру та став головним героєм зустрічі, повідомляє 24 Канал.

Читайте також До рекорду залишається зовсім трішки: скільки голів забив Ярмоленко за збірну України

Як зіграв Богданов?

18-річний нападник лише 13 серпня підписав контракт зі столичним клубом. Він без часу на розгойдування розпочав свій шлях у новій команді.

Вихованець київського Динамо влаштував гольове шоу, оформивши хет-трик. Ці голи виявилися дуже важливими не тільки для гравця, а й команди, яка врешті-решт здобула мінімальну перемогу з рахунком 4:3.

До слова. Після цього поєдинку Уніон U-19 піднявся на перше місце в турнірній таблиці. Берлінці мають в активі 12 очок у чотирьох матчах.

Нагадаємо, що напередодні дебютними голами в Італії на дорослому рівні відзначився інший вихованець київського Динамо Богдан Попов. Він оформив дубль у складі Емполі, який також приніс команді перемогу.