Украинский форвард оформил хет-трик в чемпионате Германии
- Украинский форвард Дмитрий Богданов оформил хет-трик в матче молодежной лиги Германии, помог Унион Берлин U-19 победить Хемницер U-19 со счетом 4:3.
- После этого матча Унион U-19 поднялся на первое место в турнирной таблице с 12 очками в четырех матчах.
В воскресенье, 24 августа, состоялись матчи четвертого тура молодежной лиги Германии. В одном из них Унион Берлин U-19 дома принимал Хемницер U-19.
В составе хозяев впервые в стартовом составе вышел украинский форвард Дмитрий Богданов. Он провел невероятную игру и стал главным героем встречи, сообщает 24 Канал.
Читайте также До рекорда остается совсем немного: сколько голов забил Ярмоленко за сборную Украины
Как сыграл Богданов?
18-летний нападающий только 13 августа подписал контракт со столичным клубом. Он без времени на раскачку начал свой путь в новой команде.
Воспитанник киевского Динамо устроил голевое шоу, оформив хет-трик. Эти голы оказались очень важными не только для игрока, но и команды, которая в конце концов одержала минимальную победу со счетом 4:3.
К слову. После этого поединка Унион U-19 поднялся на первое место в турнирной таблице. Берлинцы имеют в активе 12 очков в четырех матчах.
Напомним, что накануне дебютными голами в Италии на взрослом уровне отметился другой воспитанник киевского Динамо Богдан Попов. Он оформил дубль в составе Эмполи, который также принес команде победу.