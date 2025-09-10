Легенда Шахтаря Дмитро Чигринський остаточно повісив бутси на цвях. Центрбек тричі приходив у донецький клуб, а також мав досвід гри у Ла Лізі.

Відомий ексфутболіст збірної України Дмитро Чигринський оголосив про завершення ігрової кар'єри. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його агента Олександра Панкова.

Де зараз Дмитро Чигринський?

38-річний футболіст вже майже два роки знаходився без клубу, а чутки про завершення кар'єри ходили давно. У січні 2024-го Дмитро залишив Шахтар вільним агентом і після цього так і не знайшов собі нову команду.

І ось тепер кар'єра Чигринського офіційно завершена. При цьому Панков повідомив, чи далі займатиметься центрбек. Дмитро вирішив стати тренером та офіційно увійшов у тренерський штаб грецького Аріса.

Українець буде асистентом відомого іспанського коуча Маноло Хіменеса. Саме під його керівництвом Чигринський свого часу виступав у іншому грецькому клубі АЕК. Саме там обидва стали чемпіонами у сезоні 2017-2018.

Що відомо про Дмитра Чигринського?