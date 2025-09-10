Був віцечемпіоном Європи та грав за Барселону: зірковий український футболіст завершив кар'єру
- Дмитро Чигринський оголосив про завершення кар'єри гравця.
Відомий український футболіст приєднався до тренерського штабу грецького клубу.
Легенда Шахтаря Дмитро Чигринський остаточно повісив бутси на цвях. Центрбек тричі приходив у донецький клуб, а також мав досвід гри у Ла Лізі.
Відомий ексфутболіст збірної України Дмитро Чигринський оголосив про завершення ігрової кар'єри. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його агента Олександра Панкова.
Де зараз Дмитро Чигринський?
38-річний футболіст вже майже два роки знаходився без клубу, а чутки про завершення кар'єри ходили давно. У січні 2024-го Дмитро залишив Шахтар вільним агентом і після цього так і не знайшов собі нову команду.
І ось тепер кар'єра Чигринського офіційно завершена. При цьому Панков повідомив, чи далі займатиметься центрбек. Дмитро вирішив стати тренером та офіційно увійшов у тренерський штаб грецького Аріса.
Українець буде асистентом відомого іспанського коуча Маноло Хіменеса. Саме під його керівництвом Чигринський свого часу виступав у іншому грецькому клубі АЕК. Саме там обидва стали чемпіонами у сезоні 2017-2018.
Що відомо про Дмитра Чигринського?
- Центральний захисник починав кар'єру у Карпатах, але в ранньому віці перебрався в Шахтар.
- У донецький клуб Дмитро заходив тричі (2002-2009, 2010-2015, 2023-2024).
- Разом із "гірниками" Чигринський виграв шість чемпіонств, а також Кубок УЄФА у 2009-му.
- На один сезон футболіст заїхав у Барселону Пепа Гвардіоли, за яку провів 14 матчів.
- Також за свою кар'єру Дмитро пограв за Металург Запоріжжя, Дніпро, АЕК та Іонікос.
- Крім того, на рахунку Чигринського 29 матчів у складі збірної України.
- У складі молодіжної команди Дмитро став віцечемпіоном Європи U-21 у 2006 році.