Легенда Шахтера Дмитрий Чигринский окончательно повесил бутсы на гвоздь. Центрбек трижды приходил в донецкий клуб, а также имел опыт игры в Ла Лиге.

Известный экс-футболист сборной Украины Дмитрий Чигринский объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его агента Александра Панкова.

Где сейчас Дмитрий Чигринский?

38-летний футболист уже почти два года находился без клуба, а слухи о завершении карьеры ходили давно. В январе 2024-го Дмитрий покинул Шахтер свободным агентом и после этого так и не нашел себе новую команду.

И вот теперь карьера Чигринского официально завершена. При этом Панков сообщил, будет ли дальше заниматься центрбеком. Дмитрий решил стать тренером и официально вошел в тренерский штаб греческого Ариса.

Украинец будет ассистентом известного испанского коуча Маноло Хименеса. Именно под его руководством Чигринский в свое время выступал в другом греческом клубе АЕК. Именно там оба стали чемпионами в сезоне 2017-2018.

Что известно о Дмитрии Чигринском?