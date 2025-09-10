Укр Рус
Sport News 24 Футбол Был вице-чемпионом Европы и играл за Барселону: звездный украинский футболист завершил карьеру
10 сентября, 14:59
2

Был вице-чемпионом Европы и играл за Барселону: звездный украинский футболист завершил карьеру

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Дмитрий Чигринский объявил о завершении карьеры игрока.

  • Известный украинский футболист присоединился к тренерскому штабу греческого клуба.

     

Легенда Шахтера Дмитрий Чигринский окончательно повесил бутсы на гвоздь. Центрбек трижды приходил в донецкий клуб, а также имел опыт игры в Ла Лиге.

Известный экс-футболист сборной Украины Дмитрий Чигринский объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его агента Александра Панкова.

По теме От Шевченко до Степанова: самые молодые дебютанты Лиги чемпионов из Украины

Где сейчас Дмитрий Чигринский?

38-летний футболист уже почти два года находился без клуба, а слухи о завершении карьеры ходили давно. В январе 2024-го Дмитрий покинул Шахтер свободным агентом и после этого так и не нашел себе новую команду.

И вот теперь карьера Чигринского официально завершена. При этом Панков сообщил, будет ли дальше заниматься центрбеком. Дмитрий решил стать тренером и официально вошел в тренерский штаб греческого Ариса.

Украинец будет ассистентом известного испанского коуча Маноло Хименеса. Именно под его руководством Чигринский в свое время выступал в другом греческом клубе АЕК. Именно там оба стали чемпионами в сезоне 2017-2018.

Что известно о Дмитрии Чигринском?

  • Центральный защитник начинал карьеру в Карпатах, но в раннем возрасте перебрался в Шахтер.
  • В донецкий клуб Дмитрий заходил трижды (2002-2009, 2010-2015, 2023-2024).
  • Вместе с "горняками" Чигринский выиграл шесть чемпионств, а также Кубок УЕФА в 2009-м.
  • На один сезон футболист заехал в Барселону Пепа Гвардиолы, за которую провел 14 матчей.
  • Также за свою карьеру Дмитрий поиграл за Металлург Запорожье, Днепр, АЕК и Ионикос.
  • Кроме того, на счету Чигринского 29 матчей в составе сборной Украины.
  • В составе молодежной команды Дмитрий стал вице-чемпионом Европы U-21 в 2006 году.