Известный экс-футболист сборной Украины Дмитрий Чигринский объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его агента Александра Панкова.
По теме От Шевченко до Степанова: самые молодые дебютанты Лиги чемпионов из Украины
Где сейчас Дмитрий Чигринский?
38-летний футболист уже почти два года находился без клуба, а слухи о завершении карьеры ходили давно. В январе 2024-го Дмитрий покинул Шахтер свободным агентом и после этого так и не нашел себе новую команду.
И вот теперь карьера Чигринского официально завершена. При этом Панков сообщил, будет ли дальше заниматься центрбеком. Дмитрий решил стать тренером и официально вошел в тренерский штаб греческого Ариса.
Украинец будет ассистентом известного испанского коуча Маноло Хименеса. Именно под его руководством Чигринский в свое время выступал в другом греческом клубе АЕК. Именно там оба стали чемпионами в сезоне 2017-2018.
Что известно о Дмитрии Чигринском?
- Центральный защитник начинал карьеру в Карпатах, но в раннем возрасте перебрался в Шахтер.
- В донецкий клуб Дмитрий заходил трижды (2002-2009, 2010-2015, 2023-2024).
- Вместе с "горняками" Чигринский выиграл шесть чемпионств, а также Кубок УЕФА в 2009-м.
- На один сезон футболист заехал в Барселону Пепа Гвардиолы, за которую провел 14 матчей.
- Также за свою карьеру Дмитрий поиграл за Металлург Запорожье, Днепр, АЕК и Ионикос.
- Кроме того, на счету Чигринского 29 матчей в составе сборной Украины.
- В составе молодежной команды Дмитрий стал вице-чемпионом Европы U-21 в 2006 году.