Не хоче йти у відставку: український тренер влаштував демарш у клубі росіянина

Дмитро Чигринський опинився в центрі скандалу на Кіпрі. Український тренер не погоджується на умови розірвання контракту з клубом росіянина.

Керівництво Красави вирішило припинити співпрацю з українським фахівцем після найгіршого старту сезону в історії команди. Водночас контракт Чигринського залишається чинним, оскільки сторони поки не домовилися про умови його дострокового припинення, пише Kerkida.net.

Красава хоче звільнити Чигринського

Красава офіційно оголосила про зміни у тренерському штабі після чотирьох турів чемпіонату Кіпру. Команда програла всі стартові матчі та не набрала жодного очка, а різниця забитих і пропущених м'ячів становить 2:10.

Разом із тренерським штабом клуб залишають Іван Стойкович, Антоніос Куріс та Клеантіс Ефстатиадіс. Натомість питання щодо Чигринського залишається невирішеним.

Прессекретар "Красави" Христофорос Михайлоудіс заявив, що керівництво клубу вже ухвалило рішення змінити тренерський штаб, однак український спеціаліст та його менеджер не погоджуються на розірвання співпраці.

Йому дали час і кілька можливостей, але команда не показала очікуваних результатів і підійшла до жовтня без набраних очок,

– сказав Михайлоудіс.

За його словами, така ситуація розчаровує клуб, який сподівається найближчим часом знайти компроміс із тренером.

Контракт українця досі чинний

Клуб окремо підтвердив, що контракт Чигринського поки не розірваний. Сторони не змогли домовитися про умови припинення співпраці, які влаштували б обох.

Таким чином, Красава вже готується оголосити нового головного тренера, тоді як юридично Чигринський залишається наставником команди.

Провальний старт став найгіршим в історії клубу: Красава вперше програла всі чотири перші матчі сезону. Якщо врахувати товариські поєдинки на зборах, команда має 4 забиті та 21 пропущений м'яч.

Зазначимо, що президентом та власником Красави є колишній російський футболіст Євген Савін. У складі кіпрської команди також виступають два українці – воротар Юрій Авраменко та півзахисник Дмитро Мельниченко.

У минулому сезоні Красава посіла 10-те місце у групі вибування чемпіонату Кіпру. Наразі команда з нулем очок замикає турнірну таблицю.

Чигринський працював у Красаві з липня цього року. Перед тим він був помічником головного тренера грецького клубу Аріс (Салоніки), який покинув у лютому.