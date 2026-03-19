У великому інтерв'ю 24 Каналу фристайліст розповів, як реагувала на олімпійські змагання його мама, і чому зараз емоції вже вгамувалися.

Що розповів Котовський про виступ української команди фристайлістів на Олімпіаді?

За словами спортсмена, його дивує те, що учасники Олімпіади вже прийшли до тями після змагань, а деякі вболівальники – досі ні.

Мама – велика фанатка акробатики і мене особисто. Вона дуже близько до серця сприймає всі перемоги й невдачі. Якщо вона прийняла це все, то інші теж мали б вже оговтатися. А який сенс думати про це? Що сталося – те сталося. Життя продовжується,

– філософськи відзначив Котовський.

При цьому спортсмен не збирається знімати із себе та інших представників України на Іграх в Мілані і Кортіні відповідальність за результат, який став для нашої країни найгіршим за час виступів на Олімпіадах.

Країна виділяє на підготовку олімпійців чималі кошти. Очевидно – чекає чогось на заміну. І це нормально, коли вболівальники чекають від українських спортсменів медалей,

– відзначив фристайліст.

Проте, на думку Дмитра Котовського, не варто було покладати усі надії лише на фристайл. Уродженець Рівного хотів би, що інші види спорту теж підтягнулися до рівня, коли вболівальники можуть сподіватися на медальні успіхи українців.

