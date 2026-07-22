Збірна України офіційно знайшла заміну для першого в історії тренера-іноземця

Осінні матчі відбору на Євро-2027 молодіжна збірна України з футболу проведе під керівництвом нового наставника. Замість іспанця Унаї Мельгоси команду очолить Дмитро Михайленко.

Деталі рішення Українська асоціація футболу поки не повідомляє, але призначення Михайленка після успіху команди U-19 було очікуваним. Попереду у коуча набагато складніше завдання, пише 24 Канал.

Що відомо про призначення Михайленка у молодіжну збірну

Для 53-річного тренера це стало логічним продовженням його вдалої роботи з юнацькою командою, яка влітку змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу, вийшовши з групи та дійшовши до півфіналу Євро-2026.

Ймовірно, Михайленко керуватиме командою U-20 наступного року на Мундіалі в Азербайджані та Узбекистані, але до цього вирішуватиме зі збірною U-21 питання виходу на чемпіонат Європи 2027 року. Там колишній коуч іспанець Унаї Мельгоса залишив своєму наступнику далеко не найкращу ситуацію.

Як справи у молодіжної збірної у відборі на Євро-2027

Після 6 зіграних матчів Україна посідає третє місце у групі з Хорватією, Туреччиною, Угорщиною та Литвою. В активі "синьо-жовтих" дві перемоги, дві нічиї та дві поразки. Відставання від других турків складає 3 очки.

Попереду в наших хлопців – лобові зустрічі з Туреччиною і Хорватією 26 вересня і 2 жовтня відповідно. В обох максимально бажано перемагати, але навіть за такого сценарію наздогнати хорватів, у яких перевага у п'ять очок і матч в запасі буде майже нереально.

Тому треба сподіватися випередити Туреччину і, посівши друге місце, кваліфікуватися на континентальну першість через плей-оф.