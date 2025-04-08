Воротар донецького Шахтаря та збірної України Дмитро Різник зазнав мʼязової травми. 26-річний футболіст через пошкодження пропустить два тижні, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу "гірників".

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Шанс для резервістів

Повернення у стрій основного голкіпера очікується 22 квітня. За цей час Шахтар зіграє в чемпіонаті три поєдинки: проти черкаського ЛНЗ (11 квітня) та Колоса (19 квітня), а також дограє матч першого кола проти Кривбасу (16 квітня), який через повітряну тривогу був зупинений на початку другого тайму.

У складі Шахтаря є три резервні голкіпери, які можуть замінити Різника. Найбільші шанси зайняти місце у воротах має Кирило Фесюн. Ексворотар Колоса влітку став гравцем "гірників" та ще досі не дебютував за основу в офіційних поєдинках.

Натомість очікується повернення Юхима Коноплі. Захисник Шахтаря повернеться до тренувань у загальній групі за тиждень.

Довідка. Дмитро Різник у поточному сезоні зіграв 32 матчі у всіх турнірах та пропустив 32 м'ячі. У 14 поєдинках голкіпер зберіг ворота "сухими".

Після 23-х турів чемпіонату України "гірники" йдуть на третьому місці турнірної таблиці (47 очок). Команда Маріно Пушича відстає від Динамо на десять балів, а від Олександрії на шість.

У півфіналі Кубка України Шахтар зіграє з житомирським Поліссям (23 квітня). Матч у Житомир розпочнеться о 18:00.