Російським та білоруським спортсменам дозволили знову виступати у командних міжнародних змаганнях з фехтування. Вони змагатимуться у статусі "нейтральних".

Читайте також Українські воїни на фронті ліквідували російського чемпіона світу з паверліфтингу

Як росіяни відреагували на невдоволення українців

Дмитро Васильєв зазначив, що в Україні стали усвідомлювати, що не все так однозначно, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

"По-перше, в інших людей з інших країн є власна думка. Мабуть, вони вміють аналізувати і робити висновки, які просто не подобаються деяким українцям. Самі українці, напевно, стали усвідомлювати, що не все так однозначно. Вираз "час лікує" тут дуже актуальний. Через деякий час взагалі риторика зміниться. Настане час, коли ненависники Росії говоритимуть, що їх обдурили, а Росія – це взагалі одна з найкращих країн у світі, і вони завжди нас любили. Це обов'язково станеться, але не прямо зараз, хоча вже ступінь агресії не такий, яким був рік тому", – сказав колишній біатлоніст.

Відзначимо, що востаннє збірна Росії брала участь у командних змаганнях Євро з фехтування у 2019 році, коли зокрема виграла три "золота", а саме у чоловічій шпазі, й у жіночій рапірі та шаблі.