Заробили до 1 мільйона євро: клуб УПЛ підозрюють в організації договірних матчів

Український футбол періодично потрапляє у гучні скандали із договірними матчами. Останнім часом у ЗМІ стало з'являтися ще більше інформації про подібні порушення.

Нова хвиля інформації щодо зловживання ставками в букмекерських компаніях торкнулась представників УПЛ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BurBuzz.

Чи є договірні матчі в УПЛ?

В організації договірних матчів підозрюється новачок елітного дивізіону СК Полтава. Про дивні ставки на матчі цієї команди повідомив колишній голова комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка.

Італієць заявив, що зі старту сезону 2025/2026 вже є п'ять тривожних сигналів щодо ігор за участі СК Полтава. Ба більше, Франческо навіть перерахував, про які матчі йдеться мова.

Я пригадую матч першого туру проти Руха. Далі я точно пам'ятаю матч з Оболонню з голом на останніх хвилинах. Також відзначу гру проти Ниви у Кубку України. Цей матч став досить відомим. Ну і останній матч СК Полтави з Кривбасом з аномальною активністю ставок на "тотал більше 1.5" у першому таймі. Були чутливі сигнали протягом першого тайму,

– розповідає італієць.

"Такі речі відбуваються лише у випадку, коли йде завантаження грошей. Я говорю мовою цифр і ні в якому разі не висуваю звинувачень. Цифри не можуть брехати. У матчі Кривбаса і СК Полтави були дивні коефіцієнти. Тим більше, ми говоримо про чемпіонат, в якому забивається не так багато голів. Замість звичного коефіцієнту 3,5 на цій грі було вдвічі більше значення – 1,8. Я припускаю, що за цим усім стоїть один великий контрагент. Це вже закономірність", – вважає Баранка.

Ексголова комітету наголосив, що зацікавлені сторони могли заробити від 500 тисяч до 1 мільйона євро на маніпулюванні результатом матчу. Франческо пригадав кейс Олімпіка, коли донецький клуб звинуватили у чисельних договірних матчах у 2019 році.

Баранка припустив, що до ставок на матчі СК Полтава причетний той самий контрагент. Італієць закликав розслідувати поведінку гравців полтавського клубу та тимчасово заборонити приймати ставки на його матчі. Нагадаємо, що матч Кривбас – СК Полтава завершився внічию 2:2, повідомляє сайт УПЛ.

Що відомо про СК Полтава?