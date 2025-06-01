Від рудого велетня Бех-Романчук до золотого хлопчика Циганкова: домашні улюбленці зірок спорту

Українські спортсмени не лише обличчя нашої країни на світовій арені, а й активні користувачі соцмереж. В особистих профілях зірок українського спорту можна побачити не лише моменти тріумфів та падінь, змагання чи тренувальний процес, а й їх особисте життя та домашній побут.

Також чимала плеяда українських спортсменів є шаленими любителями домашніх тваринок. Пухнасті улюбленці не лише надихають та дарують свою любов господарям, а й стають зірками інтернету.

Варте уваги Песик привітав Костюк з перемогою на турнірі в Мадриді: миле відео

24 Канал промоніторив соцмережі українських спортсменів, які поза межами змагань та тренувань перетворюються у турботливих "батьків" своїх менших та пухнастих друзів.

Мейн-кун Марини Бех-Романчук та Михайла Романчука: і не тільки

Одним із найзірковіших домашніх улюбленців є кіт зіркового спортивного подружжя легкоатлетки Марини Бех-Романчук та плавця Михайла Романчук. Новий член поповнив родину взимку 2023 року. Рудий пухнастик породи Мейн-кун на кличку Віскі почувається справжнім господарем красивого будинку спортсменів.

Марина та Михайло багато часу тренуються та перебувають за кордоном, тому Віскі завжди із нетерпінням чекає своїх улюблених господарів, коли перебуває на господарці із батьками легкоатлетки у її рідному Хмельницькому.

Мій маленький рудий котик,

– називає жартома свого кота Марина.

Мейн-кун Віскі Марини Бех-Романчук та Михайла Романчука / Фото із інстаграму легкоатлетки

Але це не єдиний пухнастий господар будинку зіркових спортсменів. Також у Віскі є подруга Мілка, яка теж характерна кішка, яка живе у сім'ї вже давніше.

Песик Костюк, який закохав у себе тенісну публіку

Також рудому мейн-куну Марини та Михайла може нав'язати конкуренцію за популярністю собака української тенісистки Марти Костюк. Мова йде про песика тенісистки, який відгукується на кличку Мандер. Песик не лише регулярно з'являється у соцмережах українки, а й став справжньою зіркою провідних тенісних турнірів.

Песик Мандер української тенісистки Марти Костюк / Фото з інстаграму українки

Мандер підтримує свою "маму" із трибун арен та навіть вже вітав Марту із перемогою, вибігши після матчу безпосередньо на тенісний корт.

Як песик тенісистки привітав Костюк із перемогою: дивіться відео

Бульдоги Зінченка

Вже дуже давно один із лідерів збірної України з футболу та футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко є справжнім собачником. У родині зіркового гравця давненько живуть два бульдоги на клички Луї та Міа. Собаки Зінченка, як і сам футболіст, вправно поводяться із м'ячем.

Бульдоги у сім'ї Зінченка / Фото з інстаграму дружини футболіста

Сашко добре навчив їх контролювати м'яч.

Як бульдоги Зінченка ганяють футбол: дивіться відео

Пухнасте руде щастя Ірини Геращенко

У родині бронзової призерки Олімпійських ігор-2024 з легкої атлетики (стрибки у висоту) Ірини Геращенко також є пухнасті члени сім'ї. Мова йде про рудого песика та кота.

"Моє пухнасте, гарне, руде щастя", – ось так мило свого песика називає легкоатлетка.

Домашні улюбленці Ірини Геращенко / Фото з інстаграму легкоатлетки

Нагадаємо, що наразі кар'єра Ірини Геращенко стала на паузу. Зіркова легкоатлетка при надії та незабаром стане щасливою матусею. Чекаємо на поповнення у родині титулованої атлетки.

Милий охоронець Анжеліки Терлюги

Ще один зірковий пухнастик живе у родині відомої каратистки Анжеліки Терлюги. Собака породи мальтипу на кличку Чемпік, якому влітку 2025-го року вже виповниться три роки. Каратистка регулярно ділиться контентом із песиком, який тепер охороняє солодкий сон маленької донечки Анжеліки та її чоловіка Володимира.

У соцмережах не змогли обійти патріотичний ошийник песика спортсменки.

Песик Анжеліки Терлюги / Фото з інстаграму каратистки

Терлюга вирішила, що контенту Чемпіка багато не буває. Тому створила окремий профіль в інстаграмі для свого пухнастика.

Золотий хлопець Віктора Циганкова

У родині Віктора Циганкова вже шість років живе ретривер на кличку Лакі. У песика вінгера іспанської Жирони є навіть окремий акаунт в інстаграмі, на профіль якого підписано понад 2 тисячі користувачів.

У своєму особистому профілі Циганков також частенько викладає відео та фото із улюбленим Лакі.

Шість років безмежної подяки за те, що маємо таку людину в тілі собаки. Живи своє найкраще життя. З Днем Народження, наш неймовірний Лакі,

– привітав Віктор свого собаку зі святом.

Золотий ретривер Лакі / Фото з інстаграму Віктора Циганкова

І це далеко не усі українські зірки спорту у родинах яких проживають наші менші друзі. Домашні улюбленці ще більше надихають наших спортсменів на нові звершення, віддають тепло та свою любов.