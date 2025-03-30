Словенець встановив новий світовий рекорд у стрибках з трампліна: вражаюче відео польоту

У словенській Планіці відбулися змагання останнього етапу Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна. Героєм турніру став стрибун Домен Превц зі Словенії.

У неділю, 30 березня, відбулися фінальні змагання на етапі Кубка світу зі стрибків із трампліна. Феноменального результату на рідній арені досяг словенець Домен Превц, пише 24 Канал.

Читайте також Україна вперше в історії здобула "срібло" змішаних командних змагань на ЧС з лижної акробатики

Рекордний стрибок Превца

У другій спробі дворазовий чемпіон світу пролетів 254,5 метра. Це новий світовий рекорд у стрибках з трампліна. Превц покращив попереднє досягнення на один метр.

Відео рекордного стрибка Превца

Зазначимо, що попередній рекорд тримався вісім років. Він належав австрійцю Штефану Крафту та був встановлений 18 березня 2017 року.

Зазначимо, що 2025 рік став надто успішним для Домена Превца. На чемпіонаті світу у норвезькому Тронхеймі словенець здобув дві золоті та одну срібну медаль. За підсумком сезону Кубка світу Превц став володарем Малого кришталевого глобуса.