В воскресенье, 30 марта, состоялись финальные соревнования на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина. Феноменальный результат на родной арене достиг словенец Домен Превц, пишет 24 Канал.

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Рекордный прыжок Превца

Во второй попытке двукратный чемпион мира пролетел 254,5 метра. Это новый мировой рекорд в прыжках с трамплина. Превц улучшил предыдущее достижение на один метр.

Видео рекордного прыжка Превца

Отметим, что предыдущий рекорд держался восемь лет. Он принадлежал австрийцу Штефану Крафту и был установлен 18 марта 2017 года.

Отметим, что 2025 год стал очень успешным для Домена Превца. На чемпионате мира в норвежском Тронхейме словенец завоевал две золотые и одну серебряную медаль. По итогам сезона Кубка мира Превц стал обладателем Малого хрустального глобуса.