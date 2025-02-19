"Такі дії є зрадою України": легенда НХЛ розніс перемовини між США та Росією

У вівторок, 18 лютого, в Ер-Ріяді відбулися перші офіційні переговори після початку повномасштабного вторгнення між делегаціями Росії та США. Головною темою на них була російсько-українська війна.

Перемовини тривали чотири з половиною години. На них не була присутня українська сторона.

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База від Гашека

На цю подію відреагував дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек. Легенда НХЛ, який має чітку проукраїнську позицію, у соцмережі X написав, що дуже негативно сприйняв таку зустріч і пояснив свою позицію, інформує 24 Канал.

"Ні ЄС, ні США, ні будь-хто інший не має жодного права вести переговори з Росією від імені України (або навіть наважуватися щось їй пропонувати), якщо вона сама не дасть на це дозволу. Я вважаю такі дії зрадою України, яка ставить своє життя на карту, щоб захистити себе та Європу від імперіалістичного ворога – Росії.

Оскільки йдеться також про захист нашої країни (яка після України та подальшого можливого нападу Росії на Польщу чи Словаччину була б на черзі), я вважаю такі дії зрадою й нашої країни – Чехії", – написав Гашек.

Довідка. Після перемовин президент США Дональд Трамп зробив декілька різких заяв у сторону України. Зокрема, він звинуватив Володимира Зеленського в початку війни та тому, що той не зміг укласти угоди з Росією.

Нагадаємо, що Домінік Гашек систематично підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Він виступає за повне відсторонення російських спортсменів від змагань і неодноразово відвідував нашу країну для прояву солідарності з українським народом.