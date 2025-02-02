Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо введення тарифів проти Канади. Такі дії політика обурили канадський народ, пише 24 канал з посиланням на New York Post.

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Гімн США освистали в Канаді

На арені Canadian Tire Centre в Оттаві зірвали виступ співачки Мандії, яка виконувала гімн США. Протягом усього виконання її освистували канадські вболівальники хокею.

Сама виконавиця не звернула уваги на вигуки фанатів і впевнено продовжила виконання пісні.

Після того, як Мандія закінчила виконувати гімн США галаси спалахнули з новою силою. Деякі вболівальники продовжили свій протест, а інші підтримали Америку оплесками.

У такий спосіб канадці висловлюють протест щодо указу Трампа, через який сталося зростання цін. Зокрема цей податок поширився і на мексиканський імпорт.

Відзначимо, що матч НХЛ між Оттавой Сенаторз та Міннесотою Вайлд закінчився з рахунком 6:0.