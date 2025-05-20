Легенда НХЛ розніс Трампа за політику щодо України

Дональд Трамп уже майже чотири місяці перебуває на посаді президента США. За цей час він відзначався низкою заяв щодо війни Росії проти України, які були щонайменше дуже суперечливими.

Своєю думкою про політику чинного очільника Сполучених Штатів Америки у соцмережі X поділився дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек, інформує 24 Канал. Він розкритикував американського президента, який обіцяв зупинити війну в Україні за 24 години.

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Гашек жорстко пройшовся по Трампу

Натомість зараз з'являється все більше інформації, що Дональд Трамп готовий відійти від переговорів між Росією та Україною, якщо не буде досягнуто прогресу щодо припинення війни. Чех відреагував на ці розмови, заявивши, що очільник США за час президентства допоміг Владіміру Путіну більше, ніж будь-який інший політик за весь час повномасштабного вторгнення.

"Трамп погрожує відійти від мирних переговорів між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто прогресу… Тепер, коли він відходить, уже запізно.

За 110 днів Трамп завдав чимало шкоди. Він допоміг імперіалістичній Росії та злочинцю Путіну більше, ніж будь-який інший політик у світі з початку війни у лютому 2022 року", – написав Гашек.

До слова. Домінік Гашек систематично підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Він декілька разів відвідував нашу країну та постійно критикує спортивні федерації, які не відсторонили росіян від змагань.

Нагадаємо, що за свою позицію "Домінатор" навіть отримував погрози від колишнього президента Росії Дмітрія Мєдвєдєва.