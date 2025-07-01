"Мають заплатити Україні": легендарний хокеїст розкритикував участь росіян у Вімблдоні-2025

Вже кілька років поспіль російським тенісистам дозволяють брати участь у Вімблдоні. Цей факт досі обурює багатьох, особливо, українських спортсменів.

Чеський воротар Домінік Гашек жорстко розкритикував організаторів Вімблдону за допуск російських тенісистів. Він порівняв це з постачанням зброї агресору та закликав компенсувати завдані Україні збитки, пише 24 канал з посиланням на X Домініка Гашека.

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Гашек про участь росіян у Вімблдоні

Хокеїст заявив, що ці змагання на території Великої Британії знову стають величезною рекламою російської загарбницької війни та інших російських злочинів.

З цієї причини країна Англія та організатори турніру спільно з ATP та WTA відповідальні за величезні збитки, завдані Україні. Це те саме, якби організатори з Англії відправили до Росії 10 тисяч безпілотників, сотні танків і десятки літаків. Вімблдон, Великобританія, ATP та WTA мають заплатити Україні за це десятки мільярдів євро,

– написав Домінік Гашек.

Цікаво, що Домінік Гашек завжди активно підтримує Україну. Легенда НХЛ закликає відсторонити усіх представників Росії від міжнародних спортивних змагань. Також нещодавно він розкритикував НХЛ за те, що вони дозволили святкування тріумфу в Кубку Стенлі з російськими прапорами.