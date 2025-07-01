Чешский вратарь Доминик Гашек жестко раскритиковал организаторов Уимблдона за допуск российских теннисистов. Он сравнил это с поставкой оружия агрессору и призвал компенсировать нанесенный Украине ущерб, пишет 24 канал со ссылкой на X Доминика Гашека.

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Гашек об участии россиян в Уимблдоне

Хоккеист заявил, что эти соревнования на территории Великобритании снова становятся огромной рекламой российской захватнической войны и других российских преступлений.

По этой причине страна Англия и организаторы турнира совместно с ATP и WTA ответственны за огромные убытки, нанесенные Украине. Это то же самое, если бы организаторы из Англии отправили в Россию 10 тысяч беспилотников, сотни танков и десятки самолетов. Уимблдон, Великобритания, ATP и WTA должны заплатить Украине за это десятки миллиардов евро,

– написал Доминик Гашек.

Интересно, что Доминик Гашек всегда активно поддерживает Украину. Легенда НХЛ призывает отстранить всех представителей России от международных спортивных соревнований. Также недавно он раскритиковал НХЛ за то, что они позволили празднование триумфа в Кубке Стэнли с российскими флагами.