Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження "дуже суворих" ґендерних тестів для учасників жіночих змагань на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі. За його словами, це має унеможливити участь трансгендерних спортсменок у змаганнях серед жінок, пише 24 Канал з посиланням на USA Today.

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Що вирішив Трамп?

Під час пресконференції Трампа запитали, чи планує Міністерство юстиції США притягати до відповідальності трансгендерів, які беруть участь у жіночих змаганнях з боксу, а також чи передбачене спеціальне тестування для підтвердження жіночої статі спортсменок.

Перевірки будуть дуже жорсткі. Якщо їх результати не підтвердять необхідного статусу, таким особам не дозволять виступати на Олімпіаді,

– заявив Трамп.

Щодо можливих звинувачень, він додав, що це питання ще потребує консультацій з генеральною прокуроркою Пем Бонді.

Олімпійські ігри 2028 року відбудуться з 14 по 30 липня в Лос-Анджелесі. У програмі передбачено 351 комплект нагород – це на 22 більше, ніж на Іграх у Парижі 2024 року. Ці Ігри стануть історичними, адже вперше кількість жінок-учасниць перевищить кількість чоловіків. Жінки отримають 5333 місця у загальній квоті у 10 500 спортсменів, тоді як чоловіки – 5167.

Нагадаємо, що нещодавно Сергій Середа став срібним призером чемпіонату світу зі стрибків у воду.