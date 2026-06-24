Офіційно: Трамп вручить Кубок світу переможцям Мундіалю

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що президент США Дональд Трамп братиме участь у церемонії нагородження переможців чемпіонату світу. Як і рік тому під час клубної першості, політик буде присутній на п'єдесталі пошани.

Участь Трампа у врученні трофею Челсі влітку 2025 року створила незручності команді. Попри це, господар Білого дому знову не залишиться осторонь головної миті змагань, пише BBC.

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Чому участь Трампа у церемонії на фіналі Мундіалю викликає критику?

Джанні Інфантіно розповів, що 80-річний президент США буде присутній на трибунах стадіону Metlife у Нью-Джерсі 19 липня під час фіналу Мундіалю. Вони разом "насолоджуватимуться матчем, а потім, звичайно ж, вручать переможцям кубок".

Залучення Трампа до церемонії нагородження насправді порушує протокол ФІФА, відповідно до якого трофей мав би взяти з постаменту капітан команди-переможця, а згодом піти з ним до п'єдесталу і здійняти над головою, святкуючи з партнерами і тренерським штабом.

Проте Джанні Інфантіно вже кілька разів демонстрував зневагу до цих правил. Зокрема минулоріч, коли Трамп разом з ним вручав нагороду переможцям Клубного чемпіонату світу – лондонському Челсі.

Капітан англійського клубу Ріс Джеймс опинився у незручному становищі: йому сказали, що політик віддасть кубок, після чого піде з подіуму. Але Трамп вирішив залишитися, через що омріяна мить для Челсі склалася якось незграбно. Президент опинився просто посеред футболістів і був там явно зайвим.

Чому Трамп не відвідує матчі збірної США?

Багатьох здивувало, що Дональд Трамп досі не побував на жодному з матчів збірної Сполучених Штатів – і не планує цього робити раніше стадії півфіналу, якщо американці туди дістануться.

Білий дім офіційно пояснює це напруженим графіком глави держави. Проте не варто забувати, що під час візиту на матч фінальної серії NBA за участю Нью-Йорк Нікс у рідному для себе місті Трамп зазнав нищівного освистування з боку трибун.