"Важка форма "антитрампізму"": Білий дім відповів на критику через Премію миру ФІФА для Трампа

Президент США Дональд Трамп у грудні 2025 року став першим лауреатом новоствореної "Премії миру ФІФА". Нагороду йому вручив президент ФІФА Джанні Інфантіно під час жеребкування чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Це рішення спричинило жваві дискусії, а навесні 2026 року з'явилися заклики до скасування премії. На критику відповів речник Білого дому Девіс Інгл, повідомляє Reuters.

Як відповіли на критику у Білому домі стосовно "Премії миру" від ФІФА?

Речник заявив, що зараз у світі немає нікого, хто б більше заслуговував на цю нагороду.

У світі немає нікого, хто б більше заслуговував на першу в історії премію ФІФА за мир, ніж президент Трамп. Той, хто думає інакше, явно страждає на важку форму "синдрому антитрампізму",

– сказав Інгл.

Як відреагували на цю нагороду футбольний світ?

Reuters повідомляло, що Федерація футболу Норвегії закликала відмінити премію. Керівниця організації Лізе Клавенесс розкритикувала ФІФА за започаткування Премії миру у 2025 році.

Що відомо про "Премію миру"?

Премія миру ФІФА "Футбол об'єднує світ" була заснована керівним органом світового футболу 5 листопада 2025 року. Згідно з визначенням ФІФА, її присуджують особам, які зробили значний внесок у подолання конфліктів та об'єднання людей.

У світі, який стає все більш неспокійним і розділеним, важливо визнавати видатний внесок тих, хто наполегливо працює над припиненням конфліктів і об'єднанням людей у дусі миру,

– заявляв Інфантіно.

Під час церемонії вручення наголошували, що премія буде присуджуватися щороку.