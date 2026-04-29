Это решение вызвало оживленные дискуссии, а весной 2026 года появились призывы к отмене премии. На критику ответил представитель Белого дома Дэвис Ингл, сообщает Reuters.

Как ответили на критику в Белом доме относительно "Премии мира" от ФИФА?

Представитель заявил, что сейчас в мире нет никого, кто бы больше заслуживал эту награду.

В мире нет никого, кто бы больше заслуживал первую в истории премию ФИФА за мир, чем президент Трамп. Тот, кто думает иначе, явно страдает тяжелой формой "синдрома антитрампизма",

– сказал Ингл.

Как отреагировали на эту награду футбольный мир?

Reuters сообщало, что Федерация футбола Норвегии призвала отменить премию. Руководитель организации Лизе Клавенесс раскритиковала ФИФА за учреждение Премии мира в 2025 году.

Что известно о "Премии мира"?

Премия мира ФИФА "Футбол объединяет мир" была основана руководящим органом мирового футбола 5 ноября 2025 года. Согласно определению ФИФА, ее присуждают лицам, которые внесли значительный вклад в преодоление конфликтов и объединение людей.

В мире, который становится все более неспокойным и разделенным, важно признавать выдающийся вклад тех, кто упорно работает над прекращением конфликтов и объединением людей в духе мира,

– заявлял Инфантино.

Во время церемонии вручения подчеркивали, что премия будет присуждаться ежегодно.