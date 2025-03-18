Трамп підтримав ідею Путіна організувати матчі у США та Росії

У вівторок, 18 березня, Дональд Трамп провів розмову з Владіміром Путіним. Бесіда лідера США та кремлівського диктатора відбулась у телефонному форматі.

Трамп і Путін під час розмови обговорили чимало політичних тем. Зокрема, очільники держав поспілкувались про спорт, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

Читайте також Легенда НХЛ розкритикував Трампа через відмову розслідувати злочини Росії

Що відомо про ідею Путіна

Пресслужба Владіміра Путіна повідомила, що Дональд Трамп погодився з президентом Росії. Лідер США підтримав ідею кремлівського диктатора щодо проведення хокейного матчу.

За планом Путіна матчі відбудуться у Сполучених Штатах Америки та Росії. Участь у хокейних зустрічах візьмуть американські та російські гравці, які виступають у НХЛ та КХЛ.

Раніше вже відбувались матчі росіянами та американцями у подібному форматі. Двічі у 2008 році та одного разу у 2010.