Трамп и Путин во время разговора обсудили немало политических тем. В частности, руководители государств пообщались о спорте, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно об идее Путина

Пресс-служба Владимира Путина сообщила, что Дональд Трамп согласился с президентом России. Лидер США поддержал идею кремлевского диктатора о проведении хоккейного матча.

По плану Путина матчи состоятся в Соединенных Штатах Америки и России. Участие в хоккейных встречах примут американские и российские игроки, выступающих в НХЛ и КХЛ.

Ранее уже происходили матчи россиянами и американцами в подобном формате. Дважды в 2008 году и однажды в 2010.