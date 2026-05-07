Скандал довкола вартості квитків на чемпіонат світу-2026 набирає обертів уже на найвищому рівні. Після хвилі критики від уболівальників до обурення долучився і президент США, який визнав: ціни відверто відлякують людей, пише New York Post.

Що сказав Трамп про вартість квитків?

Президент США t різко висловився щодо вартості квитків на матчі домашнього для американців чемпіонату світу-2026. За його словами, він був здивований, дізнавшись, що базова ціна на стартовий матч збірної США проти Парагваю сягає приблизно 1000 доларів.

Я б теж не став стільки платити, якщо чесно,

– заявив Трамп, коментуючи ситуацію.

Водночас він додав, що хотів би бути присутнім на турнірі, але такі розцінки можуть зробити головну футбольну подію недосяжною для звичайних уболівальників.

Що кажуть у ФІФА?

Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше виправдовував високі ціни "ринковими умовами" США та системою динамічного ціноутворення. Проте така стратегія викликала хвилю обурення, адже навіть матчі групового турніру часто коштують сотні або тисячі доларів, а перепродаж квитків на фінал доходить до астрономічних сум.

На тлі заяв Трампа критика ФІФА лише посилюється: дедалі більше фанатів і політиків вважають, що турнір ризикує перетворитися з глобального футбольного свята на розвагу лише для заможних.

