На поєдинку був присутній президент США Дональд Трамп. Він став свідком сенсаційної перемоги "синіх" з рахунком 3:0, повідомляє 24 Канал.

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Що робив Трамп на фіналі Клубного ЧС-2025

Очільник Білого дому не тільки дивився футбол, а й був залучений до одного з офіційних заходів. Він брав участь у церемонії нагородження команд.

Там Дональд Трамп почувався дуже впевнено та став автором двох курйозних епізодів, які активно обговорюють у мережі. Спочатку на відео потрапив момент, як він ховає в кишеню свого піджака чемпіонську медаль.

Проте все було легально. Президент США не вкрав її, а отримав у подарунок від очільника Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно.

А вже за мить Дональд Трамп вручив гравцям Челсі кубок переможців. Вони очікували, що він залишить після цього подіум, але той не збирався цього робити, тож футболісти святкували свій тріумф разом з епатажним політиком.

Дональд Трамп на церемонії нагородження на Клубному ЧС: дивіться відео

До слова. Для Челсі ця перемога стала другою на Клубному чемпіонаті світу. Вперше вони тріумфували у 2021 році, коли у фіналі здолали Палмейрас.

Зазначимо, що для ПСЖ це став перший турнір, який вони не змогли виграти в сезоні-2024/2025. До цього парижани перемогли в Лізі чемпіонів, а також національному чемпіонаті, Кубку та Суперкубку.