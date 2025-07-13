Сховав медаль і не залишив подіум: Трамп став помітною фігурою на нагородженні Клубного ЧС
- Дональд Трамп був присутній на фіналі Клубного чемпіонату світу, де Челсі переміг ПСЖ з рахунком 3:0, і взяв участь у церемонії нагородження.
- Трамп отримав медаль як подарунок від президента ФІФА і залишився на подіумі, святкуючи з футболістами Челсі перемогу.
У неділю, 13 липня, відбувся фінал Клубного чемпіонату світу з футболу. У ньому зустрічалися Челсі та ПСЖ.
На поєдинку був присутній президент США Дональд Трамп. Він став свідком сенсаційної перемоги "синіх" з рахунком 3:0, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Хвилина мовчання та без святкувань: Ліверпуль зіграв перший матч після смерті Діогу Жоти
Що робив Трамп на фіналі Клубного ЧС-2025
Очільник Білого дому не тільки дивився футбол, а й був залучений до одного з офіційних заходів. Він брав участь у церемонії нагородження команд.
Там Дональд Трамп почувався дуже впевнено та став автором двох курйозних епізодів, які активно обговорюють у мережі. Спочатку на відео потрапив момент, як він ховає в кишеню свого піджака чемпіонську медаль.
Проте все було легально. Президент США не вкрав її, а отримав у подарунок від очільника Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно.
А вже за мить Дональд Трамп вручив гравцям Челсі кубок переможців. Вони очікували, що він залишить після цього подіум, але той не збирався цього робити, тож футболісти святкували свій тріумф разом з епатажним політиком.
Дональд Трамп на церемонії нагородження на Клубному ЧС: дивіться відео
До слова. Для Челсі ця перемога стала другою на Клубному чемпіонаті світу. Вперше вони тріумфували у 2021 році, коли у фіналі здолали Палмейрас.
Зазначимо, що для ПСЖ це став перший турнір, який вони не змогли виграти в сезоні-2024/2025. До цього парижани перемогли в Лізі чемпіонів, а також національному чемпіонаті, Кубку та Суперкубку.