Трамп спробував зробити комплімент про величність аргентинця, але чомусь згадав Кріштіану Роналду. А ще жартував про чоловічу красу, пише USA Today.

Що Трамп сказав Мессі у Білому домі?

Дональд Трамп особливо підкреслив, що саме за його каденції вперше відбулася зустріч з Ліонелем Мессі у Білому домі: "Цього не міг сказати жоден попередній президент".

Республіканець також сказав 8-разовому володарю "Золотого м'яча", що його син Беррон є величезним фанатом Лео, "але також джентльмена на ім'я Роналду". Зніяковілий Мессі в цей час не міг зробити нічого іншого, як ввічливо посміхатися.

Як додає BBC, Трамп також назвав символічним те, що перемога минулоріч у Кубку МЛС стала для Мессі 47-им трофеєм у кар'єрі – адже республіканець є 47-им президентом США.

Згодом Трамп згадав, як він колись бачив виступи Пеле за Нью-Йорк Космос, і запропонував присутнім визначитися, чи є Мессі кращим за Пеле. "Ми любимо переможців, ми любимо чемпіонів", – додав президент США.

Господар Білого дому також незграбно пожартував, що йому "не подобаються красиві чоловіки, бо поряд з ними не почуваєшся дуже впевнено".

Чому на зустрічі з Трампом не було Бекхема?

Чимало коментаторів звернули увагу, що на авдієнцію до Білого дому не приїхав власник Інтер Маямі Девід Бекхем. Поповзли чутки про те, що британець цим висловив політичну позицію.

Проте насправді ексгравець Манчестер Юнайтед, Реала, Мілана і ПСЖ був зайнятий підтримкою дружини Вікторії на Паризькому тижні моди.

Чи справді Мессі кращий за Пеле?