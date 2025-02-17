Допінг-скандал Мудрика: юрист назвав дві версії, чому затягується оприлюднення проби "B"

У середині грудня футбольну спільноту сколихнула новина про позитивний допінг-тест Михайла Мудрика. Він одразу заявив, що свідомо не приймав нічого забороненого та зробив запит на відкриття проби "B".

З того часу минуло вже два місяці, а результат досі не оприлюднено. За стандартних умов його мали б уже оголосити.

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Можливо результат уже відомий

Юрист Євген Пронін, який раніше був виконувачем обов’язків президента Федерації легкої атлетики України, у своєму телеграм-каналі пояснив, чому може виникати така затримка, інформує 24 Канал. Він заявив, що існує дві версії:

"Зазвичай пробу "B" відкривають / досліджують та оприлюднюють не пізніше 8 тижнів. Я памʼятаю кілька прикладів, коли цей час був трішки довшим: Марія Шарапова (проба А – січень 2016 року, проба Б – червень), Тайсон Гей чекав 11 тижнів.

Проба "B" Мудрика уже мала бути відкрита на цей момент, але інформація відсутня. Або дослідження чомусь триває довше звичайного терміну, або юристи Михайла вже знають результат і пішли його оскаржувати в CAS без оприлюднення відомої інформації".

До слова. Після оголошення про позитивний допінг-тест Михайла Мудрика відсторонили від футболу. За найгіршого сценарію вінгеру Челсі загрожує дискваліфікація терміном на чотири роки.

Нагадаємо, що востаннє українець виходив на поле наприкінці листопада 2024 року. В нинішньому сезоні він провів 15 матчів на клубному рівні, у яких забив три голи та віддав п'ять асистів.