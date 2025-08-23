Вже за тиждень завершиться трансферне літнє вікно 2025 року. Давно відомо, що саме у цей період в європейському футболі здійснюються гучні переходи.

Артем Довбик отримав сенсаційний варіант з продовженням кар'єри в іншому клубі. 28-річний український форвард покине Рому найближчим часом, повідомляє 24 канал із посиланням на RomaPress.

Читайте також Тренер Роми обрав основного нападника на сезон: яка доля очікує на Довбика

У якому клубі гратиме Довбик?

Український голеадор Роми прийняв рішення покинути римський клуб. Проте Артем Довбик продовжить виступати у вже знайомій йому італійській Серії А.

Нападник "вовків" гратиме за італійський гранд, який минулого сезону став чемпіоном країни. За наявною інформацією, Довбик погодився перейти в Наполі, що шукає термінову заміну травмованому Ромелу Лукаку.

Рома не проти подати Артема Довбика, але все залежить від Наполі. Неаполітанці планують підписати Расмуса Хойлунда з Манчестер Юнайтед, але якщо трансфер зірветься, вони перемкнуть увагу на українця.

До слова. Артем Довбик перейшов у Рому влітку 2024 року. Римляни витратили на трансфер українського нападника 30,5 мільйонів євро.

Наполі планує орендувати Артема Довбика у Роми за 5-6 мільйонів євро. Римляни не проти, але все-таки надають перевагу повноцінному трансферу лідера збірної України.

Раніше повідомляли про те, що Артемом Довбиком зацікавився відомий клуб, де свого часу виступав Андрій Шевченко. Трансфер відбудеться, якщо будуть виконані усі фінансові умови Роми.