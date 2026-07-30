Довбик офіційно покинув Рому – де гратиме футболіст збірної України

Футболіст збірної України Артем Довбик під час літнього трансферного вікна змінив клубну прописку. Нападник покинув табір римської Роми.

Новим клубом Артем стала італійська Болонья, повідомляє 24 Канал. Як йдеться на сайті клубу, 29-річний Довбик приєднався до команди на правах оренди.

Що відомо про перехід Довбика до Болоньї

Угода розрахована на один сезон. Раніше повідомлялося, що угода між клубами передбачає опцію викупу його контракту за 18 мільйонів євро.

Нападник стане першим українським футболістом в історії Болоньї.

Для 29-річного форварда це буде третій сезон у чемпіонаті Італії. Минулого сезону у складі Роми Довбик провів 18 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі. Значну частину ігор він пропустив через травму.

Dovbyk is here!



Welcome to Bologna, Artem ️️#WeAreOne pic.twitter.com/jmnRWj3lOs — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 30, 2026

Упродовж двох попередніх сезонів Болонья виступала в єврокубках, однак у нинішньому сезоні команда не братиме участі в міжнародних турнірах.

Перший офіційний матч нового сезону Болонья проведе 24 серпня, коли у стартовому турі чемпіонату Італії зустрінеться з Лаціо.