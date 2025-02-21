Довбик і Яремчук отримали суперників: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
- 21 лютого відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/2025.
- Своїх суперників дізнались Роман Яремчук та Артем Довбик.
У п'ятницю, 21 лютого, у швейцарському Ньоні відбуваються жеребкування єврокубкових турнірів. О 14:00 за київським часом футбольні уболівальники дізнались пари 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/2025.
Вісім найкращих клубів напряму вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи, ще 8 колективів приєднались до них за результатами стикових матчів 1/16 фіналу турніру. Хоч київське Динамо вже давно вилетіло із єврокубків, але без українців у наступному раунді ЛЄ не обійдеться, повідомляє 24 Канал.
Варто дізнатись Чотири українці дізналися суперників: результат жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Двоє українців дізнались своїх суперників
Римська Рома Артема Довбика пройшла Порту та виступатиме у наступному раунді змагань. А от грецький Олімпіакос Романа Яремчука вийшов напряму в 1/8 фіналу Ліги Європи.
- Хто вийшов напряму в 1/8 фіналу Ліги Європи: Лаціо, Атлетік, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Айнтрахт, Ліон, Олімпіакос та Рейнджерс.
- Хто пробився через стикові матчі 1/16 фіналу ЛЄ: Твенте, АЗ Алкмар, Рома, ФКСБ (Стяуа), Вікторія, Реал Сосьєдад, Фенербахче та Аякс.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
- Буде-Глімт – Олімпіакос
- Фенербахче – Рейнджерс
- Аякс – Айнтрахт
- ФКСБ – Ліон
- Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед
- АЗ Алкмар – Тоттенхем
- Вікторія Пльзень – Лаціо
- Рома – Атлетік
Зверніть увагу! Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 6-те та 13-те березня.
Додамо, що фінал Ліги Європи-2024/2025 прийме іспанське Більбао. Дві найкращі команди турніру зійдуться у матчі за трофей на стадіоні "Сан-Мамес" 21 травня 2025 року.