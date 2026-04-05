У Німеччині матч перетворився на війну: фанати прорвалися на поле, поліція втручалася силою

У Німеччині футбольний матч завершився масовими заворушеннями. Фанати влаштували хаос на трибунах і прорвалися на поле, змусивши поліцію діяти жорстко.

Поєдинок другої Бундесліги у Дрездені між місцевим Динамо та берлінською Гертою обернувся справжнім кошмаром для організаторів. Ситуація вийшла з-під контролю вже під час гри, пише The Sun.

Що відбулося під час матчу?

Ультрас почали кидати фаєри та піротехніку, після чого частина вболівальників прорвалася на поле. Гру довелося тимчасово зупинити, а футболісти були змушені піти у підтрибунне приміщення.

Свідки повідомляють, що атмосфера на стадіоні нагадувала справжні бойові дії – дим, вибухи та паніка серед присутніх.

Поліція застосувала силу

Для стабілізації ситуації правоохоронці були змушені оперативно втрутитися. Поліція застосувала силові методи, щоб витіснити агресивних фанатів із поля та трибун.

Після інциденту розпочато офіційне розслідування, а організаторам і клубам загрожують серйозні санкції.

Очікується, що Динамо Дрезден та Герта Берлін можуть отримати покарання – від штрафів до проведення матчів без глядачів.