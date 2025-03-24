Дружина лідера збірної України опублікувала чарівні фото з Парижа

Ангеліна Забарна, дружина Іллі Забарного, завітала у Париж. Дівчина прогулялась вечірнім містом, чим радо поділилась зі своїми шанувальниками.

Кохана лідера збірної України опублікувала в інстаграмі нові світлини з відпочинку у столиці Франції. Дівчина зачарувала шанувальників розкішним виглядом, повідомляє 24 канал.

Читайте також Палка Конопля, ефектна Судакова: найсексуальніші другі половинки гравців збірної України

Розкішна Ангеліна Забарна

Ангеліна Забарна попозувала на балконі, з якого на фоні видно Ейфелеву вежу. Для свого образу дівчина використала вишуканий сірий піджак та стильний чорний гольф.

Також кохана Іллі Забарного на деяких фото постала у чорному піджаку та витонченому корсеті з візерунками. Варто відзначити, розкішне волосся дружини лідера збірної України.

Ангеліна Забарна у Парижі / Фото з інстаграму дівчини

Зазначимо, що Ангеліна Забарна навчалась на факультеті філології в КНУ імені Тараса Шевченка. Кохана Іллі Забарного є власницею школи з вивчення різних мов.

Ілля та Ангеліна Забарні однолітки, а також навчались в одному класі. У 2023 році пара вирішила одружитись.