Возлюбленная лидера сборной Украины опубликовала в инстаграме новые фотографии с отдыха в столице Франции. Девушка очаровала поклонников роскошным видом, сообщает 24 канал.

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Роскошная Ангелина Забарная

Ангелина Забарная попозировала на балконе, с которого на фоне видно Эйфелеву башню. Для своего образа девушка использовала изысканный серый пиджак и стильный черный гольф.

Также возлюбленная Ильи Забарного на некоторых фото появилась в черном пиджаке и изящном корсете с узорами. Стоит отметить, роскошные волосы жены лидера сборной Украины.

Ангелина Забарная в Париже / Фото из инстаграма девушки

Отметим, что Ангелина Забарная училась на факультете филологии в КНУ имени Тараса Шевченко. Возлюбленная Ильи Забарного является владелицей школы по изучению различных языков.

Илья и Ангелина Забарная сверстники, а также учились в одном классе. В 2023 году пара решила пожениться.