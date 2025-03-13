Кохана Роналду вразила фанатів пишними формами: фото гарячої моделі

Джорджина Родрігес активно займається соціальними мережами. Дружина Кріштіану Роналду вкотре потішила шанувальників новими фотографіями з особистого життя.

Кохана португальця в інстаграмі опублікувала вогняні світлини. Аргентинська модель продемонструвала шанувальниками свої пишні форми, повідомляє 24 канал.

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Неймовірна Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес постала перед камерою у стильній шкіряній курточці та корсеті. Головною деталлю образу коханої Кріштіану Роналду став глибокий декольте.

Дівчина при підборі одягу зробила акцент на своїх пишних формах. Чудовим доповненням до образу аргентинська модель обрала шкіряну спідницю та високі підбори.

Джорджина Родрігес опублікувала гарячі світлини / Фото з інстаграму моделі

Нагадаємо, що Джорджина Родрігес є однією з найбільш популярних дружин футболістів. За інстаграмом аргентинської моделі слідкують близько 66 мільйонів підписників.